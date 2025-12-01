Das Versprechen der DreiJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 67: Das Versprechen der Drei
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Riku taucht beim Training der Devil Bats und will herausfinden, wer sich hinter Eyeshield wirklich verbirgt. Als er feststellt, wie schnell sein Freund Sena mittlerweile rennen kann, kommt er schon bald hinter dessen Geheimnis.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH