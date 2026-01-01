Fake News - Alles erstunken und erlogen
Ab 12
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Fake News - Alles erstunken und erlogen
Ein richtiges News-Studio. Eine richtige News-Sendung. Eine richtige News-Sprecherin. Aber alles "Fake News"! Linda Zervakis verbreitet mit Katrin Bauerfeind, Benni Stark und weiteren prominenten Gästen in der ersten KI-Satire im deutschen TV: "Fake News - Alles erstunken und erlogen".
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BRAINPOOL Entertainment GmbH & © Season 1: Brainpool Entertainment GmbH
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