Fakt oder Fake vom 30.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 39: Fakt oder Fake vom 30.01.2026
54 Min.Folge vom 29.01.2026
In einer neuen Ausgabe von "Fakt oder Fake" führt Clemens Maria Schreiner wieder durch ein Feuerwerk teilweise skurriler Behauptungen. Ö3 Moderatorin Tina Ritschl, Info Lady Alexandra Maritza Wachter und Comedian Paulus Bohl versuchen mit Witz und dem Aktivieren der kleinen, grauen Zellen herauszufinden, was stimmt - und was völliger Unsinn ist. Dabei geht es um Fragen, wie: Kann man Menschen ohne Stimme zum Klingen bringen? Sind männliche Tiere immer größer? Und färbt Poolwasser sich wirklich, wenn man nicht aufs Klo will? Prominente Gäste prüfen mit Expertinnen und Experten, was Fake ist – und was Fakt. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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