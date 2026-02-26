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Fakt oder Fake

Fakt oder Fake vom 27.02.2026

ORF1Staffel 1Folge 40vom 26.02.2026
Fakt oder Fake vom 27.02.2026

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Fakt oder Fake

Folge 40: Fakt oder Fake vom 27.02.2026

56 Min.Folge vom 26.02.2026

Clemens Maria Schreiner lädt wieder ein zu der wohl witzigsten Fakten-Detektivshow Österreichs! Diesmal stehen Josh., Mark Seibert und Missy May bereit, die größten Internet-Mythen, wilden Boulevard-Gerüchte und kuriose Alltagsbehauptungen unter die Lupe zu nehmen. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

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