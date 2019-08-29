Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 29.08.2019: Kampf der Kapitäne
89 Min.Folge vom 29.08.2019Ab 12
Hochbetrieb im Hafen von Dutch Harbor: Die Kapitäne trommeln ihre Besatzungen für die bevorstehende Fangsaison zusammen. Ab sofort ist ein neuer Captain mit dabei. Steve „Harley“ Davidson gilt sogar unter Seebären als harter Brocken. Seit 15 Jahren regiert der Skipper im Steuerhaus der 44 Meter langen Southern Wind. Damit bringt Davidson, nach der Wizard, das zweitgrößte Schiff der Flotte an den Kai. Gerüchte machen die Runde, dass der Neue einen geheimen Krabben-Hotspot am Rand der Fanggründe ausgespäht haben soll. Fakt ist: Die Jagd nach dem Jackpot ist eröffnet!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.