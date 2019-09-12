Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 12.09.2019: Rivalen und Verbündete
45 Min.Folge vom 12.09.2019Ab 12
An Bord der Wizard schuften die Männer Tag und Nacht, um ihren jüngst entdeckten Krabben-Hotspot zu plündern. Aber plötzlich gerät die Arbeit ins Stocken, da sich Körbe eines anderen Schiffs in den Leinen verheddern. Der Übeltäter ist schnell entlarvt: Erzrivale Steve „Harley“ Davidson hat im Revier von Keith Colburn gewildert! Eine Provokation, die der Skipper prompt zurückbezahlt. Später erlebt Kapitän Sean Dwyer, der seine Quote für Königskrabben bereits erfüllt hat, eine böse Überraschung. Kontrolleure finden Jungtiere im Tank der Brenna A - ein Vergehen mit drastischen Konsequenzen...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.