Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Ein Winter für Wagemutige

DMAXFolge vom 17.10.2019
Ein Winter für Wagemutige

Ein Winter für WagemutigeJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 17.10.2019: Ein Winter für Wagemutige

81 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12

Ein früher Wintereinbruch macht den Krabbenfischern in Alaska das Leben schwer. Arktische Winde aus dem Norden drücken bereits die ersten Eisfelder nach Süden, gefährlich nah an die Fanggründe für Opilio-Krabben! Während das Kapitäns-Duo Josh Harris und Casey McManus mit der Cornelia Marie in einen ausgewachsenen Wintersturm geraten, fällt an Bord der Southern Wind ein verletztes Besatzungsmitglied aus. Für die knallharte Saison in der kalten Jahreszeit bringt Kapitän Monte Colburn Verstärkung mit ins Spiel: Sein Sohn Gregory wird ab sofort die Besatzung der Wizard unterstützen!

Alle verfügbaren Folgen