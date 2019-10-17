Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 17.10.2019: Ein Winter für Wagemutige
81 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12
Ein früher Wintereinbruch macht den Krabbenfischern in Alaska das Leben schwer. Arktische Winde aus dem Norden drücken bereits die ersten Eisfelder nach Süden, gefährlich nah an die Fanggründe für Opilio-Krabben! Während das Kapitäns-Duo Josh Harris und Casey McManus mit der Cornelia Marie in einen ausgewachsenen Wintersturm geraten, fällt an Bord der Southern Wind ein verletztes Besatzungsmitglied aus. Für die knallharte Saison in der kalten Jahreszeit bringt Kapitän Monte Colburn Verstärkung mit ins Spiel: Sein Sohn Gregory wird ab sofort die Besatzung der Wizard unterstützen!
