Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 19.09.2019: Stich in die Rippen
44 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 12
Kapitän Jake Anderson läuft die Zeit davon: Während die schnellsten Schiffe der Flotte bereits ihre Quoten für Königskrabben erfüllt haben, sind die Speichertanks der Saga noch nicht einmal halbvoll. Jetzt heißt es buckeln bis der Arzt kommt. Und den braucht es plötzlich wirklich, denn Deckboss Sean Dunlop rammt sich bei einem unglücklichen Manöver sein eigenes Messer zwischen die Rippen! Zum Glück befindet sich die Crew gerade im Hafen, so dass die Verletzung schnell versorgt werden kann. Unterdessen geraten Wild Bill Wichrowski und seine Summer Bay in den ersten arktischen Sturm der Saison!
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.