Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 05.09.2019: Jäger des Schwarms
44 Min.Folge vom 05.09.2019Ab 12
Die Fangsaison für Königskrabben läuft gerade erst an, aber schon geht es drunter und drüber auf hoher See! Ein Großteil der Flotte hat sich im Westen der Fanggründe versammelt. Die Fischer sind einem lukrativen Hotspot namens „Mud Pit“ auf der Spur. Während Sean Dwyer und Jake Anderson eine Allianz schmieden, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten, bekommt Nachwuchs-Skipperin Mandy an Bord der Northwestern ein paar wichtige Lektionen von Vater Sig Hansen erteilt. In einem weniger überfüllten Fanggebiet geraten Keith Colburn und Steve „Harley“ Davidson aneinander.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.