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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Bewährungsprobe für Maria

DMAXFolge vom 06.04.2021
Bewährungsprobe für Maria

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 06.04.2021: Bewährungsprobe für Maria

45 Min.Folge vom 06.04.2021Ab 12

Heftige Gezeiten und Killer-Wellen bei Minustemperaturen verwandeln den Nordpazifik in eine eingefrorene Hölle. Mitten im Supermond-Eissturm trotzen Kapitän Steve „Harley“ Davidson und seine Truppe den Elementen. Doch als plötzlich der Motor der „Southern Wind“ nur noch mit halber Kraft läuft, gerät des Geschäft mit den Schneekrabben ins Stocken. Unterdessen wird Greenhorn Maria an Deck der „Cornelia Marie“ auf eine eisige Bewährungsprobe gestellt und auf der „Wizard“ hat Kapitän Monte Colburn mit Eisnebel, gefrorener Gischt und tückischen Schollen im Wasser zu kämpfen.

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