Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 15.12.2020: Schusstherapie
44 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12
Bei „Saga“-Kapitän Jake Anderson liegen die Nerven blank: Kaum Schlaf, knochenharte Arbeit und bislang kein nennenswerter Fangerfolg. Nur gut, dass Krabben-Guru und Lebensberater Johnathan Hillstrand mit an Bord ist. Der Co-Skipper hat nämlich eine zündende Therapiemaßnahme in petto, um seinen psychisch angeschlagenen Mitstreiter wieder auf andere Gedanken zu bringen! Auch in dieser Folge: An Bord der „Northwestern“ geht Sig Hansen eine ungewöhnliche Krabben-Wette mit Tochter Mandy ein, auf der „Seabrooke“ fliegen die Fäuste und Wild Bills „Summer Bay“ wird durch einen Motorschaden lahmgelegt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.