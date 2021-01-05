Riskantes Manöver vor RusslandJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 05.01.2021: Riskantes Manöver vor Russland
44 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12
Beginn von Woche 6 im Königskrabben-Battle: Die angeschlagene Fangflotte leckt ihre Wunden und wappnet sich für einen letzten Kampf um die Millionen-Dollar-Beute. Im Wettstreit gegen die russische Konkurrenz setzen manche US-Kapitäne auf ein bewährtes Mittel. Sie vereinen ihre Kräfte und schmieden Allianzen. Diesmal tun sich Keith Colburn und Johnathan Hillstrand zusammen, um für beide Schiffe das Beste herauszuholen. Schließlich haben alle nur ein Ziel: Sich die höchsten Krabbenpreise der Beringsee-Geschichte zu sichern und mit einem fetten Plus auf dem Konto nachhause zu schippern!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.