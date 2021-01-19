Heiße Phase im eisigen WinterJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 19.01.2021: Heiße Phase im eisigen Winter
43 Min.Folge vom 19.01.2021Ab 12
Die Jagd auf „Chionoecetes opilio“, also Schneekrabben, ist eröffnet! Die Krustentiere bevorzugen eiskalte Gewässer fast am Gefrierpunkt und leben in Tiefen von bis zu 1.200 Metern unter dem Meeresspiegel. Wer die frostresistenten Tiere fangen will, muss sich also zwangsläufig weit aus der Komfortzone herausbewegen. 620 Kilometer nördlich von Dutch Harbor, nahe der Grenze zu Russland, haben Josh Harris und Casey McManus genau das getan. Bei eisigen Temperaturen und heftigem Seegang versenkt das Kapitäns-Doppelgespann 175 Fangkörbe vom Deck der „Cornelia Marie“, um den Krabbenschatz zu heben.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.