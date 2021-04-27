Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 27.04.2021: Alles ändert sich
89 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 12
Eine unsichtbare Bedrohung breitet sich bis zum Beringmeer aus: Das Coronavirus erreicht Alaska! Während bereits die ersten Häfen dicht machen und Gerüchte über einen möglichen Crash der Krabbenpreise kursieren, steigt die Sorge sogar bei den furchtlosen Seeleuten. Einige Crewmitglieder leiden zudem an Erkältungssymptomen, fiebrigen Schüben sowie Erschöpfung! Anzeichen einer Covid-19-Infektion? Oder schlichtweg Folgen von harter Arbeit unter arktischen Bedingungen? Zum Abschluss der Wintersaison müssen die Kapitäne die Moral ihrer Besatzungen wieder auf Kurs bringen, um bis zum Ende durchzuhalten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.