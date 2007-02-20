Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 20.02.2007: Gnadenlos
43 Min.Folge vom 20.02.2007Ab 12
Arktische Stürme haben das Packeis nach Süden getrieben, das nun schon 60 Prozent der Fanggründe bedeckt. Den Krabbenfischern läuft die Zeit davon. Deshalb gehen Sig Hansen und seine Besatzung bis ans Limit. Aber die Männer sind ausgelaugt und völlig erschöpft. Sie verlangen eine Ruhepause. Der Kapitän muss schließlich nachgeben und gönnt den Seeleuten an Bord der „Northwestern“ drei Stunden Schlaf. Auf der „Maverick“ ist Trödeln ebenfalls verpönt. Rick Quashnick und seine Crew hoffen 500 Kilometer nördlich von Dutch Harbor auf reiche Beute.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.