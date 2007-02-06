Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 06.02.2007: Am Limit
42 Min.Folge vom 06.02.2007Ab 12
Auf der Beringsee zwischen Alaska und Russland sind die Besatzungen der Schiffe ‚Maverick’, ‚Cornelia Marie’ ‚Time Bandit’ und ‚Rollo’ unterwegs um Opilio-Krabben, auch Eismeerkrabben genannt, zu fangen. Nur die ‚Northwestern’ unter Kapitän Sig Hansen hat sich dem Kabeljau-Fang verschrieben und hat damit guten Erfolg. Die Dokumentation „Der gefährlichste Job Alaskas“ zeigt, wie die Arbeit auf den Schiffen unter schwersten klimatischen Bedingungen vonstatten geht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.