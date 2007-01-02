Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 02.01.2007: Stimmungstief
42 Min.Folge vom 02.01.2007Ab 12
Das Wetter hat sich nicht gebessert. Die „Northwestern“ sucht daher hinter einer kleinen Insel Schutz vor dem Sturm. Kapitän Sig Hansen befürchtet, dass ein Großteil der gefangenen Krabben an Bord verenden könnte. Er beschließt daher seinen Fang im Hafen der Insel Akutan vorzeitig auszuladen. Das Risiko ist einfach zu groß. Unterdessen wird die Ausbeute der rund 60 Kilometer entfernt fischenden „Maverik“ trotz des Sturms immer besser. Die Lagertanks des Schiffes sind gut gefüllt und schon bald können Rick Quashnick und seine Besatzung in den Hafen von Saint Paul zurückkehren.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.