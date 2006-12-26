Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 26.12.2006: Jadgfieber
42 Min.Folge vom 26.12.2006Ab 12
Vor fünf Tagen sind die Boote zum Krabbenfangen ausgelaufen. Gleich zu Beginn bekommen die Männer die Tücken der Bering See zu spüren. Bei orkanartigen Winden und zwölf Meter hohen Wellen suchen selbst Hartgesottene Schutz unter Deck. An Bord eines der Boote kommt es zum Streit, eine Herausforderung für den künftigen Kapitän Blake Painter. Einer der Decksmänner regt sich über einen Grünschnabel auf, der das erstemal mit rausfährt, während erfahrene Fischer arbeitslos zu Hause sitzen.
