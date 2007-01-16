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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Der Countdown läuft

DMAXFolge vom 16.01.2007
Der Countdown läuft

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 16.01.2007: Der Countdown läuft

42 Min.Folge vom 16.01.2007Ab 12

In den meisten Booten sind die Krabbentanks gut gefüllt, Zeit für eine Pause und ein sehr spezielles Menü - gepökelten Salzkabeljau. Selbst der Geburtstag von Grünschnabel Jake Harris wird mit einer kleinen Feier nachgeholt. Sein größter Wunsch, einmal das Boot allein führen zu dürfen, ist aber noch nicht in Erfüllung gegangen. Langsam neigen sich die Vorräte dem Ende zu. Kaffee, unerlässliche „Droge“ der hart arbeitenden Männer, gibt’s nur noch auf Zuteilung. Alle beherrschtz nur noch ein Gedanke - endlich Schluss machen und nichts wie zurück in den heimischen Hafen. Dort erwarten die Manschaften fette Lohnschecks von bis 40.000 Dollar.

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