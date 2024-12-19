Feuerwache 3 - Alarm in Rostock
Folge vom 19.12.2024: Lagerfeuer im Wohnzimmer
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 6
In Übungsszenarien haben die Lebensretter im Verlauf der letzten Wochen die Abläufe bei unterschiedlichen Gefahrenlagen trainiert. Dabei stand auch das Zusammenspiel mit Spezialisten wie zum Beispiel Tauchern im Fokus. In dieser Folge zeigt das Team eine seiner Kernkompetenzen. Die Männer rücken in Rostock zwei Mal zu Löscheinsätzen aus. Während einer Führung erleben Schulkinder hautnah, wie schnell es geht, wenn auf der Wache der Alarm ertönt. Und dann zieht ein angenehmer Geruch durch die Räumlichkeiten. Einige Feuerwehrleute backen für ihre Kollegen.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
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