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First Look

Doomsday versucht Fehler wiedergutzumachen?

Talk? Now!Staffel 1Folge 26vom 01.08.2026
Doomsday versucht Fehler wiedergutzumachen?

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Folge 26: Doomsday versucht Fehler wiedergutzumachen?

31 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

In dieser Folge sprechen wir über Avengers: Doomsday: Will Marvel mit dem Film die Fehler der Multiverse Saga wiedergutmachen? Außerdem diskutieren wir den mysteriösen Auftritt von Steve Rogers im neuen Trailer. Danach geht es um Christopher Nolans The Odyssey und warum wir dafür mehrere hundert Kilometer gereist sind.

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