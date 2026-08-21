Disney liefert auf der D23 komplett ab!Jetzt kostenlos streamen
First Look
Folge 31: Disney liefert auf der D23 komplett ab!
32 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6
Auf der diesjährigen D23 hat Disney einen Kracher nach dem anderen angekündigt: Zoomania 3, Frozen 3, Coco 2 und sogar eine animierte Kingdom-Hearts-Serie. Und das war längst nicht alles! Wir sprechen heute darüber, worauf wir uns am meisten freuen, was unserer Meinung nach nicht hätte sein müssen und welche Ankündigungen uns komplett überrascht haben. Und natürlich über vieles mehr!
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!