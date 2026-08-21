Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
First Look

Disney liefert auf der D23 komplett ab!

Talk? Now!Staffel 1Folge 31vom 21.08.2026
Disney liefert auf der D23 komplett ab!

Disney liefert auf der D23 komplett ab!Jetzt kostenlos streamen

First Look

Folge 31: Disney liefert auf der D23 komplett ab!

32 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6

Auf der diesjährigen D23 hat Disney einen Kracher nach dem anderen angekündigt: Zoomania 3, Frozen 3, Coco 2 und sogar eine animierte Kingdom-Hearts-Serie. Und das war längst nicht alles! Wir sprechen heute darüber, worauf wir uns am meisten freuen, was unserer Meinung nach nicht hätte sein müssen und welche Ankündigungen uns komplett überrascht haben. Und natürlich über vieles mehr!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

First Look
Talk? Now!
First Look

First Look

Alle 1 Staffeln und Folgen