Was ist mit Jurassic Park passiert?Jetzt kostenlos streamen
First Look
Folge 32: Was ist mit Jurassic Park passiert?
29 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
In dieser Folge dreht sich alles um Dinosaurierfilme, und natürlich ganz besonders um die Jurassic-Park-Reihe. Wir schauen uns an, wie sich die Filme über die Jahre verändert haben: vom ersten Jurassic Park bis hin zu den neueren Teilen des Franchise. Welche Veränderungen haben der Reihe gutgetan? Was hat früher vielleicht besser funktioniert? Wie haben sich die Dinosaurier, die Geschichten und die Charaktere entwickelt und warum kommt nicht jeder neue Teil bei den Fans gleich gut an?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!