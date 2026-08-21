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First Look

Katja Krasavice weiß wie man Geburtstage feiert!

Talk? Now!Staffel 1Folge 30vom 21.08.2026
Katja Krasavice weiß wie man Geburtstage feiert!

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First Look

Folge 30: Katja Krasavice weiß wie man Geburtstage feiert!

40 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6

Chris war auf dem Geburtstag von Katja Krasavice! Wie feiern Stars eigentlich Geburtstag? Wer war dabei, wie war die Party und was passiert auf so einem Promi-Geburtstag wirklich? Außerdem hatten wir unser erstes Screening als First-Look-Moderatoren für „The End of Oak Street“! Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen, erzählen von unserem ersten Screening und sprechen natürlich auch über den Film selbst, unsere Eindrücke und alles, was uns danach noch beschäftigt hat.

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