Katja Krasavice weiß wie man Geburtstage feiert!Jetzt kostenlos streamen
First Look
Folge 30: Katja Krasavice weiß wie man Geburtstage feiert!
40 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6
Chris war auf dem Geburtstag von Katja Krasavice! Wie feiern Stars eigentlich Geburtstag? Wer war dabei, wie war die Party und was passiert auf so einem Promi-Geburtstag wirklich? Außerdem hatten wir unser erstes Screening als First-Look-Moderatoren für „The End of Oak Street“! Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen, erzählen von unserem ersten Screening und sprechen natürlich auch über den Film selbst, unsere Eindrücke und alles, was uns danach noch beschäftigt hat.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!