Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
First Look

Insidious 6: Der schlechteste Teil?

Talk? Now!Staffel 1Folge 33vom 26.08.2026
Insidious 6: Der schlechteste Teil?

Insidious 6: Der schlechteste Teil?Jetzt kostenlos streamen

First Look

Folge 33: Insidious 6: Der schlechteste Teil?

29 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Wir sprechen über Insidious 6 und darüber, wie wir den neuesten Teil der Horror-Reihe fanden. Und sagen wir mal so: Begeisterung sieht anders aus. Für uns ist Insidious 6 der bisher schlechteste Film der gesamten Insidious-Reihe. Aber was genau hat uns gestört? Wo funktioniert der Film vielleicht doch, und warum kommt er für uns nicht an die anderen Teile ran?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

First Look
Talk? Now!
First Look

First Look

Alle 1 Staffeln und Folgen