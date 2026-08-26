Insidious 6: Der schlechteste Teil?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 33: Insidious 6: Der schlechteste Teil?
29 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Wir sprechen über Insidious 6 und darüber, wie wir den neuesten Teil der Horror-Reihe fanden. Und sagen wir mal so: Begeisterung sieht anders aus. Für uns ist Insidious 6 der bisher schlechteste Film der gesamten Insidious-Reihe. Aber was genau hat uns gestört? Wo funktioniert der Film vielleicht doch, und warum kommt er für uns nicht an die anderen Teile ran?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!