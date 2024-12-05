Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 05.12.2024: Das Beste aus Italien
23 Min.Folge vom 05.12.2024
Mit Chip an ihrer Seite kocht Joanna ein Festessen, das von italienischer Tradition inspiriert ist. Aus dem Dutch Oven zaubert sie eine herzhafte Lasagne, deren Aromen von langsam gegartem Fleisch und würzigen Tomaten dominiert werden. Dazu gibt es frisch gebackenes Focaccia mit Olivenöl und Rosmarin. Ihr frischer Feigen-Grapefruit-Salat passt perfekt dazu, während luftige Schokoladensoufflés das Menü mit einer süßen Note abrunden.
