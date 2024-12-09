Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 09.12.2024: Koreanische Köstlichkeiten
23 Min.Folge vom 09.12.2024
Joanna und ihre Mutter bereiten köstliche koreanische Gerichte zu, darunter Bulgogi, zart mariniertes Rindfleisch, und Gurken-Kimchi-Salat. Während des Kochens teilen sie Geschichten über ihre Kindheit und ihre koreanische Herkunft. Joannas Kinder, Emmie und Duke, helfen mit, indem sie Mochi, ein beliebtes Klebreisdessert, und eine Beilage aus Hot Dogs und Reis zubereiten.
Genre:Kochen
