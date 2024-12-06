Mexikanisches LieblingsessenJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 06.12.2024: Mexikanisches Lieblingsessen
23 Min.Folge vom 06.12.2024
Nach einem inspirierenden Besuch in einer Tortilleria bringt Joanna den Geschmack Mexikos in ihre eigene Küche. Frische, selbstgemachte Enchiladas mit einer cremigen Sauerrahmsauce stehen im Mittelpunkt des Menüs, begleitet von aromatischem Koriander-Limetten-Reis und frischer Guacamole. Eine würzige Salsa und reichhaltige Charro-Bohnen sorgen für zusätzliche Geschmacksexplosionen. Den krönenden Abschluss bildet die Tres-Leches-Torte, ein Dessert, das mit süßem Milchgeschmack und einer leichten Textur überzeugt.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
