Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Mexikanisches Lieblingsessen

HGTVFolge vom 06.12.2024
Mexikanisches Lieblingsessen

Mexikanisches LieblingsessenJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 06.12.2024: Mexikanisches Lieblingsessen

23 Min.Folge vom 06.12.2024

Nach einem inspirierenden Besuch in einer Tortilleria bringt Joanna den Geschmack Mexikos in ihre eigene Küche. Frische, selbstgemachte Enchiladas mit einer cremigen Sauerrahmsauce stehen im Mittelpunkt des Menüs, begleitet von aromatischem Koriander-Limetten-Reis und frischer Guacamole. Eine würzige Salsa und reichhaltige Charro-Bohnen sorgen für zusätzliche Geschmacksexplosionen. Den krönenden Abschluss bildet die Tres-Leches-Torte, ein Dessert, das mit süßem Milchgeschmack und einer leichten Textur überzeugt.

Alle verfügbaren Folgen