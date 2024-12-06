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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Die Klassiker

HGTVFolge vom 06.12.2024
Die Klassiker

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 06.12.2024: Die Klassiker

23 Min.Folge vom 06.12.2024

Wenn Joannas Schwester Mikey zu Besuch kommt, wird der Tisch mit hausgemachten Klassikern gedeckt. Pimentkäse mit einer würzigen Note und eine samtige Tomaten-Basilikum-Suppe bringen wohlige Wärme ins Haus. Dazu gibt es knusprige Brick-Paninis, die durch ihre geschmolzene Füllung bestechen. Haferflocken-Creme-Kekse setzen den süßen Höhepunkt und runden das gemütliche Beisammensein ab.

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