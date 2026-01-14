Fleckgeflutscht!
Folge 11: Kippenalarm
Dr Ätz, der selbsternannte Herr der Unterwelt, ist tagein, tagaus auf der Suche nach Mitteln und Wegen, alles auszuschalten, was die verschmutzten Abwässer wieder reinigen könnte. Da kommen ihm drei singende und tanzende Zigarettenkippen gerade recht. Hoch erfreut nimmt er sie unter seine Fittiche, wohl wissend, dass sie mit Raucherlunge, Raucherhusten und üblem Mundgeruch genau das Gift liefern, dass er schon lange sucht. Laut und pausenlos sollen sie singen, wie eine Boy-Group! Auf genau diese Art und Weise werden die Zigarettenkippen in der Lage sein, die reinigenden Pflanzen des Reinigungssees zu vergiften! Während sich also Dr. Ätz ob seines gelungenen Coups klammheimlich ins Fäustchen lacht, sind Florian und Annelie pausenlos in der Stadt unterwegs und machen Front gegen „Krasses Kola“. Diese Limonade, die als Coktail aus purer Chemie absolut gesundheitsschädlich ist, wird jedoch von Mandy, einer zickigen Klassenkameradin, und ihren beiden Helfershelfern Falk und Krümel überall lautstark angepriesen. Der Konflikt ist vorprogrammiert.
