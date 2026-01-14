Fleckgeflutscht!
Folge 18: Haarausfall
Dr. Ätz, der Hundsgemeine, hat sich mal wieder einen durch und durch abscheulichen Plan ausgedacht. Er leitet sein extra angerührtes Haarentfernungsmittel in genau jenes Schwimmbecken, in dem die ganze Schulklasse um die Wette schwimmt. Prompt stehen sämtliche Schüler als Glatzköpfe da. Dr. Ätz aber reißt sich die Berge ausgefallener Haare unter den Nagel, um mit ihnen augenblicklich die komplette Kanalisation zu ver-stopfen. Endlich soll es ihm auf diese Weise gelingen, die unterirdische Kläranlage zu vernichten und, wie es sein sehnlichster Traum ist, über eine stinkende und vergiftete Unterwelt zu herrschen. Doch wie immer hat er auch diesmal seine Rechnung ohne Florian gemacht. Zwar ist der äußerst empfindlich und ekelt sich vor Verstopfungen und dem Baden außerhalb seiner Badewanne. Doch erstens schützt ihn diese Empfindlichkeit davor, glatzköpfig zu werden. Und zweitens kann er sich schweren Herzens, aber durchaus heldenhaft dazu überwinden, ins dreckige Wasser zu springen, zu tauchen und die verstopften Abflusskanäle frei zu schaufeln.
