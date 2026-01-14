Fleckgeflutscht!
Folge 6: Die Wahnbahn
Dr. Ätz rüstet zum Großangriff. Er will einen ganzen Zug voller giftiger Abfälle in die Unterwelt befördern und dort den Dreck mitten hinein in genau jenen unterirdischen See schütten, der eigentlich zuverlässig für das Reinigen des Wassers sorgt. Die gesamte Pflanzenwelt des Sees, verantwortlich für das Filtern von Schmutz und Gift aus allem Abwasser, würde auf einen Streich zerstört! Doch Florian und Annelie bekommen Wind von diesem Plan. Kurzentschlossen entern sie den Zug. Sie wollen Dr. Ätz stoppen. Das aber ist leichter gesagt als getan für jemanden, der wie Florian gerade eben noch heftiges Herzflattern davor hatte, mit der Schulklasse einen Rummelplatz zu besuchen. Wieso? Weil er fürchterliche Angst vorm Achterbahn-Fahren hat! Genau das steht ihm nun aber in dem außer Kontrolle geratenden Zug bevor. Bleibt also nur, der Gefahr ins Auge zu sehen und die Katastrophe todesmutig zu vermeiden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick