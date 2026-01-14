Fleckgeflutscht!
Folge 5: Das Ding mit dem Ring
Dumm gelaufen! Versehentlich fällt Florian und Annelie der Diamantring ihrer Mutter durchs Abwaschbecken in die unergründlichen Tiefen der Abflüsse. Was bleibt den Kindern andres übrig, als ihren Fehler auszubügeln, sich sofort auf die Beine zu machen und den wertvollen Ring wiederzubeschaffen. Weit kommen sie dabei nicht. Denn bei ihrer Suche werden sie zunächst von einer Gruppe ulkig beharrter Kerle, den Flauschies, gefangen genommen. Und kaum sind sie denen glücklich entkommen, fallen sie auch schon dem teuflischen Dr. Ätz in die Hände. Es scheint, dass ihr Erzfeind mit dem Besitz des Ringes ein für allemal die Oberhand behält. Doch es scheint nur so! Florian nämlich vergewissert sich der Unterstützung von Moby Socke, der grimmigsten Kreatur in den Abflüssen: einer Art mutiertem Strumpf, der durchaus in der Lage ist, Dr. Ätz einen gehörigen Schrecken einzujagen. Kriegen Florian und Annelie also doch noch die Kurve und dabei Mamas Ring endlich wieder ins Trockene?
