Fleckgeflutscht!
Folge 19: Ungebetene Gäste
Schrill wie immer geht es auch heute zu in „Fleckgeflutscht“. Mama Bettys gutes Herz ist verantwortlich, dass Mandy über Nacht bei Florian und Annelie einzieht. Das kommt dem Effekt gleich, Hund und Katze zusammenzusperren. Mandy wartet nur darauf, unangenehme Details aus dem Leben der Flecks zu erfahren, um diese dann in der Schule herauszuposaunen. Und damit nicht genug, ausgerechnet heute geistert auch noch Haarwuschel Fussel, der die Unterwelt durch das magische Waschbecken verlassen hat, durch das Haus und heizt die explosive Stimmung zusätzlich an. Einen ungebetenen Gast gibt es auch im Abflussland. Durch die Welt der Rinnen und Röhren, der Abwässer und Klärgruben bewegt sich einer, der hier eigentlich gar nicht hingehört: ein neuer Schmat-zer, der zwar demütig und sanft daherkommet, sich in Wirklichkeit aber außerordentlich rücksichtslos verhält und seinen Cousins Gierschlund, Galle und Grunz das Leben sauer und ihre Stellung als Vertraute und Gefolgsleute von Dr. Ätz streitig macht. So ganz nebenbei bastelt der hyperintelligente Neue auch noch an einem Wagen, mit dem man brennende Feuerwerkskörper durch die Abwasserkanäle schicken kann. Lange braucht es nicht - da rast dieser Wagen auch schon dem unterirdischen See entgegen!
