Forged With Steele
Folge 12: Der große Wurf
21 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Der junge Schmied Alec Steele fertigt ein Hunga-Munga-Wurfmesser. Es wurde in verschiedenen Kulturen Zentralafrikas bis ins 20. Jahrhundert und hauptsächlich als Statussymbol oder als ritueller Gegenstand verwendet.
Genre:Dokumentation, Krieg
Produktion:GB, 2021
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH