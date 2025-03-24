Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der große Wurf

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 12vom 24.03.2025
21 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Der junge Schmied Alec Steele fertigt ein Hunga-Munga-Wurfmesser. Es wurde in verschiedenen Kulturen Zentralafrikas bis ins 20. Jahrhundert und hauptsächlich als Statussymbol oder als ritueller Gegenstand verwendet.

