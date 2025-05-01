Frank - der Weddingplaner
Folge 30: Katrin & Dirk
44 Min.Ab 6
Katrin und Dirk lernten sich bei ihrer Ausbildung kennen. Anfangs waren sie zu schüchtern, miteinander zu sprechen, doch seit mittlerweile sechs Jahren führen die beiden eine harmonische Beziehung. An ihrem 23. Geburtstag machte Dirk seiner Freundin einen romantischen Antrag. Nun will das junge Paar mit Freunden und Verwandten eine romantische Spreewaldhochzeit feiern und hofft auf Hilfe und Dekoideen vom Hochzeitsprofi Frank.
Frank - der Weddingplaner
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
6
