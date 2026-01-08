Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Wohntraum zum Schulstart

HGTVFolge vom 08.01.2026
44 Min.Folge vom 08.01.2026

Mike und Denese betreten ein Haus, in dem jahrelange DIY-Versuche die Struktur fast unbenutzbar gemacht haben. Vor allem überdimensionierte Schränke nehmen den Räumen jede Luft. Die beiden schaffen Ordnung, räumen handwerkliche Fehler aus dem Weg und entwickeln einen Plan, der dem Haus wieder Funktion und Klarheit gibt.

