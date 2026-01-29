Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 29.01.2026
44 Min. Folge vom 29.01.2026

Mike und Denese betreten ein Haus voller kurioser Umbauten, darunter ein Kühlschrank im Wohnzimmer und eine zugestellte Küche. Unter vielen Schichten entdecken sie einen zugemauerten Kamin, der wieder Leben einziehen lassen könnte. Mit viel Feingefühl geben sie dem Haus seinen traditionellen Charakter zurück.

