fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 29.01.2026: Eine Hommage an Oma
44 Min.Folge vom 29.01.2026
Mike und Denese betreten ein Haus voller kurioser Umbauten, darunter ein Kühlschrank im Wohnzimmer und eine zugestellte Küche. Unter vielen Schichten entdecken sie einen zugemauerten Kamin, der wieder Leben einziehen lassen könnte. Mit viel Feingefühl geben sie dem Haus seinen traditionellen Charakter zurück.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.