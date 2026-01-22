fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 22.01.2026: Grundriss des Grauens
44 Min.Folge vom 22.01.2026
Eine Investorin steckt in einem luxuriösen Großprojekt fest und verliert täglich Zeit – und damit Gewinn. Page versucht, Struktur in die Renovierung zu bringen, stößt aber immer wieder auf Widerstand. Der Durchbruch kommt erst, als die Besitzerin erkennt, wie viel Geld sie mit den alten Plänen verspielt.
