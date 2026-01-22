Zum Inhalt springenBarrierefrei
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Grundriss des Grauens

HGTVFolge vom 22.01.2026
44 Min.Folge vom 22.01.2026

Eine Investorin steckt in einem luxuriösen Großprojekt fest und verliert täglich Zeit – und damit Gewinn. Page versucht, Struktur in die Renovierung zu bringen, stößt aber immer wieder auf Widerstand. Der Durchbruch kommt erst, als die Besitzerin erkennt, wie viel Geld sie mit den alten Plänen verspielt.

