Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Zimmertausch im Dachgeschoss

HGTVFolge vom 15.01.2026
Zimmertausch im Dachgeschoss

Zimmertausch im DachgeschossJetzt kostenlos streamen

fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Folge vom 15.01.2026: Zimmertausch im Dachgeschoss

44 Min.Folge vom 15.01.2026

Mike und Denese nehmen sich erneut eines der kompliziertesten Häuser an, das sie je gesehen haben. Nach dem ersten Stock wartet nun ein Obergeschoss voller Fehlplanungen und kruder Umbauten, das viel Geduld und klare Entscheidungen erfordert.

Alle verfügbaren Folgen