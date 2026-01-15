Zimmertausch im DachgeschossJetzt kostenlos streamen
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 15.01.2026: Zimmertausch im Dachgeschoss
44 Min.Folge vom 15.01.2026
Mike und Denese nehmen sich erneut eines der kompliziertesten Häuser an, das sie je gesehen haben. Nach dem ersten Stock wartet nun ein Obergeschoss voller Fehlplanungen und kruder Umbauten, das viel Geduld und klare Entscheidungen erfordert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.