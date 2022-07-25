Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 1vom 25.07.2022
Die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan wird von einer Gärtnereiangestellten aufgesucht: Sie behauptet, ihr Chef habe sie belästigt. Beweise? Hat sie nicht. Doch Eva weiß genau, wie sie ihre weiblichen Reize einsetzen muss, um dem Lüstling auf den Zahn zu fühlen. Diese sind im Übrigen auch ein hilfreiches Mittel, um Bürgermeister Ludger Brinkmann mehr Etat aus den Rippen zu leiern. Brinkmann ist ein dankbares Opfer, bis die Situation eskaliert ...

