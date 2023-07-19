Menstruation und MachosJetzt kostenlos streamen
Frau Jordan stellt gleich
Folge 6: Menstruation und Machos
24 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12
Philipp organisiert Eva einen Platz als Rednerin auf der MensCon, einer Messe über die Menstruation. Eva ist davon wenig begeistert, lässt sich aber breitschlagen. Derweil macht Frau Sommerfeld weiterhin erfolgreich Wahlkampf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben