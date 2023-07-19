Zum Inhalt springenBarrierefrei
Menstruation und Machos

sixxStaffel 1Folge 6vom 19.07.2023
24 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12

Philipp organisiert Eva einen Platz als Rednerin auf der MensCon, einer Messe über die Menstruation. Eva ist davon wenig begeistert, lässt sich aber breitschlagen. Derweil macht Frau Sommerfeld weiterhin erfolgreich Wahlkampf.

