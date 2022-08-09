Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 9vom 09.08.2022
Folge 9: Randgruppen und Rentner

25 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 12

Für das neue Gewerbegebiet soll ein Imagefilm gedreht werden, mit dem möglichst zahlungsfreudige Investoren an Land gezogen werden. Eva ist mit der klischeehaften Version gar nicht zufrieden und nimmt die Sache in die Hand. Mit Sebastians Input soll ein modernes und vielfältiges Bild von der Stadt gezeichnet werden. Philipp ist wegen des Nebenbuhlers auf 180 ...

