Hintern und ArschlöcherJetzt kostenlos streamen
Frau Jordan stellt gleich
Folge 5: Hintern und Arschlöcher
24 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12
Das Gleichstellungsbüro erhält Verstärkung von Philipps Nichte Lina, die dort ein Praktikum macht. Mit ihrem konservativen Frauenbild bringt sie Eva und Philipp zur Verzweiflung. Als Eva erkennt, dass sie mit Argumenten nicht weiterkommt, hält sie Lina einen Spiegel vor und schlägt damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben