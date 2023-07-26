Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frau Jordan stellt gleich

Pick-up und PEKiP

sixxStaffel 1Folge 7vom 26.07.2023
Pick-up und PEKiP

Pick-up und PEKiPJetzt kostenlos streamen

Frau Jordan stellt gleich

Folge 7: Pick-up und PEKiP

26 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 12

Bei der Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl schlägt sich Eva erstaunlich gut - auch dank der Tipps ihres neuen Verehrers Sebastian. Doch dann meldet sich ein Mann zu Wort, der trotz hervorragender Eignung von der PEKiP-Einrichtung nicht eingestellt wird. Er fühlt sich diskriminiert. Eva versucht zu vermitteln, vor allem um ihren Ruf als Männerfeindin loszuwerden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frau Jordan stellt gleich
sixx
Frau Jordan stellt gleich

Frau Jordan stellt gleich

Alle 3 Staffeln und Folgen