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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Familiensorgen (1)

JoynStaffel 1Folge 11vom 08.06.2026
Familiensorgen (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 11: Familiensorgen (1)

23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Frieda erfährt von ihrer Kollegin Erna einige politische und persönliche Geschichten über das Dorf. Erneut wendet sie sich an Felix mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für die Feuerwache. Währenddessen absolvieren die angehenden Feuerwehrleute ein Techniktraining unter der Leitung von Jonathan und Mirko, weshalb Otto sich übergangen fühlt.

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