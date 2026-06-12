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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Übung macht den Meister (2)

JoynStaffel 1Folge 20vom 12.06.2026
Übung macht den Meister (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 20: Übung macht den Meister (2)

23 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Als Frieda sich beruflich und privat überfordert fühlt, gelingt es Mirko, sie zumindest zeitweise von ihrem Stress abzulenken. Aus Eifersucht bietet Felix ihr daraufhin nicht nur einen größeren Raum für die Gemeindeschwesterpraxis an, sondern überrascht sie auch mit einem besonderen Pool-Nachmittag bei sich zu Hause.

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