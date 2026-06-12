Übung macht den Meister (2)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 20: Übung macht den Meister (2)
23 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Als Frieda sich beruflich und privat überfordert fühlt, gelingt es Mirko, sie zumindest zeitweise von ihrem Stress abzulenken. Aus Eifersucht bietet Felix ihr daraufhin nicht nur einen größeren Raum für die Gemeindeschwesterpraxis an, sondern überrascht sie auch mit einem besonderen Pool-Nachmittag bei sich zu Hause.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.