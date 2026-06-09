Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Die Galionsfigur (1)

JoynStaffel 1Folge 13vom 09.06.2026
Die Galionsfigur (1)

Die Galionsfigur (1)Jetzt kostenlos streamen

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 13: Die Galionsfigur (1)

23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Wegen ihres Liebeskummers sucht Pippa Trost bei ihren Eltern und ihrem neuen Freund Julius. Ein anonymes Mixtape vor ihrer Tür weckt jedoch neue Hoffnung in ihr. Währenddessen beginnt Frieda eine Fortbildung zur Rettungssanitäterin und überzeugt Otto, endlich sein Geburtstagsgeschenk zu benutzen: ein Smartphone mit Blutzucker-App.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Frieda - Mit Feuer und Flamme
Joyn
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alle 1 Staffeln und Folgen