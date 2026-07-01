Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 65: Erwachsen werden (1)
23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Während Julius an seinem 18. Geburtstag von der Feuerwehr mit Wunderkerzen und Feuerwehrtaufe überrascht wird und Pippa eine ganz besondere Liebeserklärung für ihn vorbereitet, wartet Urs vergebens darauf, mit seinem Sohn anzustoßen und betrinkt sich stattdessen.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.