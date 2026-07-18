Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Sein erster Einsatz (1)

JoynStaffel 1Folge 67vom 18.07.2026
Sein erster Einsatz (1)

Sein erster Einsatz (1)Jetzt kostenlos streamen

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 67: Sein erster Einsatz (1)

23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Während Julius und Pippa zu zweit weiterfeiern, werden sie zu einem Einsatz gerufen - es brennt in Urs' Haus. Panisch rennt Julius hinein, um seinen Vater zu retten und droht dafür aus der Feuerwehr zu fliegen. Als Urs aus dem Krankenhaus entlassen wird, kann er sich nicht mehr an seinen Sohn erinnern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Frieda - Mit Feuer und Flamme
Joyn
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alle 1 Staffeln und Folgen